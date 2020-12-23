Koronavirüs Antalyada şoke eden görüntüler Meşaleli korona partisine tepki yağdı
TÜRKİYE

Antalya’da şoke eden görüntüler: Meşaleli korona partisine tepki yağdı

Antalya’da yaklaşık 50 kişilik bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü. Meşale de yakan gurubun dar alandaki eğlencesini çevredeki vatandaşlar ‘mesafe sıfır’ diyerek cep telefonuyla kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Antalya'daki parti çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'daki parti çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını
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Beyoğlu'nda eğlence mekanında 'korona partisi'ne polis baskını
Beyoğlu'nda koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

  • Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden guruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi. Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Esenler sokağa çıkma yasağına uymadı: 4 kişi markete giden de var 'siyasi parti yöneticisi' olan da
KORONAVİRÜS
Esenler sokağa çıkma yasağına uymadı: 4 kişi markete giden de var 'siyasi parti yöneticisi' olan da

Vatandaşlar o anları ‘mesafe sıfır’ diyerek sosyal medyada paylaştı. Eğlencenin yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
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Bağcılar'da sokaklarda 'Koronaya selam' partileri yapılıyor
Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında 'Koronaya selam partiye devam', 'Korona partisi' notlarıyla paylaştı.


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