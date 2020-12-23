Antalya’da şoke eden görüntüler: Meşaleli korona partisine tepki yağdı Antalya’da yaklaşık 50 kişilik bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü. Meşale de yakan gurubun dar alandaki eğlencesini çevredeki vatandaşlar ‘mesafe sıfır’ diyerek cep telefonuyla kaydetti.

Haber Merkezi 23 Aralık 2020, 17:19 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 17:26 İHA