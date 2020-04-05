Koronavirüs Artık bir tercih olmaktan çıktı İşte çeşit çeşit maskeli dünya
DÜNYA

Artık bir tercih olmaktan çıktı: İşte çeşit çeşit maskeli dünya

200’den fazla devlet ve topluluğa sıçrayan koronavirüs salgını ile birlikte insanlar virüsün etkilerinden korunmak amacıyla maske kullanımına ağırlık vermeye başladı. Başta Doğu Asya ülkeleri olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Latin Amerika ve ABD’de de çeşit çeşit maskelere rastlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hastalığı önleyip önlemediği sıkça tartışılsa da günlük hayatta koruyucu maske kullanımı artık pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan başlıca önlemler arasında yer alıyor.
Hastalığı önleyip önlemediği sıkça tartışılsa da günlük hayatta koruyucu maske kullanımı artık pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan başlıca önlemler arasında yer alıyor.

Dünyayı sarsan Çin kaynaklı koronavirüsü salgınında her geçen an vaka ve hayatını kaybeden sayısı artarken, ülkelerde maske kullanımı bir tercih olmaktan çıkarak zorunluluk haline getirilmeye başlandı. Hastalığı önleyip önlemediği sıkça tartışılsa da günlük hayatta koruyucu maske kullanımı artık pek çok ülkede koronavirüse karşı alınan başlıca önlemler arasında yer alıyor. Öyle ki ülkeler arasında “maske savaşları” dahi başladı. Salgın öncesinde Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde günlük yaşantının bir parçası olan maskeler artık dünyanın diğer bölgelerinde de kullanılmakta. Salgının merkezine dönüşen Avrupa ülkelerinde de maske kullanımı zorunlu hale getirilmiş durumda. İşte “Maskeli Dünya”dan kimi kullanım çeşitleri.

Sanatçı Mansha Friedrich de koronavirüse karşı örgü ürüyor. Friedrich’in elinden gülümseyen yüz, hayvan veya güneş motifli maskeler çıkıyor. Örgü kısmın iç tarafındaki filtre bölümü değiştirilebiliyor.

Nüfusun yoğun olduğu Gazze Şeridi’nde sanatçılar halkı motive etmeye çalışıyor. Gazze’nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi’nde maskeler sevilen desenlerle süsleniyor. Gazze Şeridi’nde sokağa çıkma konusunda kısıtlamaları ve toplanma yasağı uygulanıyor. İsrail sınırında büyük protestolara sahne olan geleneksel “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” de bu yıl iptal edildi.

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