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Koronavirüs Aşı dolandırıcılarına karşı dikkat Randevu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar
TÜRKİYE

Aşı dolandırıcılarına karşı dikkat: Randevu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar

Dolandırıcıların yeni oyunu koronavirüse karşı geliştirilen aşılar oldu. Dolandırıcılar, mesajla veya bizzat arayarak "Aşı Randevusu Oluşturma" yalanıyla kimlik bilgilerini ele geçirip, vatandaşları dolandırmaya başladı. Emniyet Güçleri, aşı bahanesiyle kimlik bilgilerinin istenmesine karşı uyardı.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcıların yeni yöntemi “Aşı Randevu Oluşturma” mesajına karşı vatandaşlar broşürlerle uyarıldı.
Dolandırıcıların yeni yöntemi “Aşı Randevu Oluşturma” mesajına karşı vatandaşlar broşürlerle uyarıldı.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşı Türkiye’ye gelmeden dolandırıcılar harekete geçti. Cep telefonundan “Aşı Randevu Oluşturma” mesajı gönderen veya arayan dolandırıcılar, bu kez aşı randevusu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırmaya başladı.

Mesaj yoluyla dolandırıcılık olayları nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri sahipleri ile vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı ve broşürlerle bilgilendirdi.

Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin dolandırdıklarını söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Cep telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ mesajını açmayın! Yeni bir dolandırıcılık şekli olan, ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz’, ‘aşıda önceliklisiniz’ ve ‘size kayıt oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi alıp dolandırıcılık yapmak isteyen kişiler tarafından, cep telefonunuza gönderilen mesajlara karşı duyarlı olalım” dedi.

Dolandırıcılar yine iş başında: Bu sefer aşıyı kullanıyorlar
KORONAVİRÜS
Dolandırıcılar yine iş başında: Bu sefer aşıyı kullanıyorlar
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