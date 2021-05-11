İki doz Kovid-19 aşısı olanlar aşı kimliği alabilecek

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.
Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.
- Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.
Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.