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Koronavirüs İki doz Kovid-19 aşısı olanlar aşı kimliği alabilecek
TÜRKİYE

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar aşı kimliği alabilecek

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek. Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu da bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Aşı kimliğini kimler alacak? Aşı kimliği nasıl alınır?
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

  • Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

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