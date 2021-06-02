Koronavirüs Aşı olan vatandaş Sinovaca teşekkür mektubu ve 50 TL gönderdi Şükranlarımı sunarım
TÜRKİYE

Aşı olan vatandaş Sinovac’a teşekkür mektubu ve 50 TL gönderdi: Şükranlarımı sunarım

Türkiye'de Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir vatandaş, Sinovac şirketine teşekkür mektubu yazdı ve aşı çalışmalarında kullanılması için 50 TL gönderdi.

Haber Merkezi Diğer
Aşı olan vatandaş Sinovac’a teşekkür mektubu ve 50 TL gönderdi: Şükranlarımı sunarım
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Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) İngilizce yayını Global Times, Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım isimli bir Türk vatandaşının Çinli şirkete bir teşekkür mektubu gönderdiğini bildirdi.

"50 lirayı aşı çalışmalarında kullanın"

Yıldırım, mektubunda şunları ifade etti: "Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla."

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