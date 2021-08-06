Aşı olanlar belirtisiz de atlatabiliyor: Siirt'te vaka sayısı pik yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Günlük vaka sayıları 25 bine dayanırken illere göre haftalık vaka tablosu güncellendi. Siirt, 1,5 yıldır süren Kovid-19 pandemisinde yüz binde görülen vaka sıklığında 1139,94 görerek rekor kırdı. Haftalık 100 binde vaka sayısı 60 ilde en az 2 kat arttı. Sadece Antalya ve Muğla’da azaldı. Tunceli ve Bartın’da vakalar bir önceki haftaya göre 4 kattan fazla arttı.

Fahrettin Koca

ÇOĞU İLDE ARTIŞ EĞİLİMİ VAR

Yeni tabloya göre; İstanbul’da her 100 bin kişide 88,19 olan vaka ortalaması 168, 82, Ankara’da 69,13’den 165,20’e, İzmir’de ise 33,43’ten 43,30’a yükseldi. Aşılamanın düşük seyrettiği Güneydoğu ve Doğu illerinde de vaka sayılarında artış gözlendi. Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Mardin, Van’da artışlar dikkat çekti. Aşılamanın yüzde 46,8 olduğu Siirt’te vaka sayılarında rekor yaşandı. Geçtiğimiz hafta 748,39 olan vaka ortalaması 1139, 94’e çıktı. Diyarbakır’a 223,94 olan vaka sayısı 599,29’a yükselirken geçtiğimiz hafta 202,85 vaka sayısına sahip Bitlis 413,68’e, Iğdır da118,40’dan 216,08’e çıktı. Mardin’de vaka oranı 263,71, Bingöl’de 447,18, Van’da 266,07, Hakkari’de 159,35, Şırnak’ta 117,15, Şanlıurfa’da ise 165,37 oldu. Vakaların yüksekdiği noktalardan biri de Karadeniz Bölgesi. Rize’de 94,77 olan ortalama 243,64’ yükseldi. Trabzon’da ortalama 108,11’den 241,78’e çıktı. Giresun’da 230,88, Ordu’da 220,25 vaka oranlarına ulaşıldı.

VAKALAR EN AZ EGE’DE

Aşılamada tabloda mavi olan iller Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Amasya ve Muğla’da da hafif yükselme yaşandı. Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla vaka yoğunluğunun en az görüldüğü iller oldu. Vakanın en düşük olduğu il ise 35,83’le Aydın. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde vaka sayısının düştüğü tek il Bolu da ise bu hafta artış yaşandı. 41,30 olan vaka sayısı Bolu’da 95,30’a yükseldi. Haritaya göre; Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Bartın, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Karaman, Afyonkarahisar, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman bu iller vaka oranında 100’ün altında kaldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor.” değerlendirmesinde bulundu. Koca, “Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.” ifadesini kullandı.

Ekipler köyümüze 5. kez geldi

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller arasında yer alan Siirt’te toplumsal bağışıklığın artırılması için başlatılan seferberlik sürüyor. “Kırmızı” kategoriden “turuncu” kategoriye geçmek için fedakarca çalışan sağlık ekiplerinin bir durağı Meydandere köyü oldu. Muhtarın talebi üzerine köye giden ekipler kuyrukta bekleyen 160 kişiyi aşıladı. Muhtar Necmettin Baykara, “Sağlık ekiplerimiz 5’inci kez köyümüze geldi.” dedi.

Virüs aşısızlarda kontrolsüz çoğalıyor

Prof. Dr. Sıla Akhan, aşı yaptırmayanlarda Kovid-19’un kontrolsüz şekilde çoğaldığına işaret etti. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, salgınla mücadelede aşıların tamamlanmasının önemine değindi. Prof. Akhan, şunları söyledi: “Aşılı olanlar semptomları göstermeden de atlatıyor olabilir. Dolayısıyla karşımızdakine bulaştırabiliriz. Aşılı olan kişide de virüs tutunabiliyor. O yüzden de aşılı aşısız farkı da klinik olarak çok farklı. Aşısızlarda virüs kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor. Aşılıda da tutuluyor virüs ama enfeksiyon yapmak için yüksek düzeylere ulaşıp diğer dokulara ulaşmaya çalışırken vücut savunma sistemine geçiyor. O yüzden de aşısızlarda seyrinin ağır ve kontrolsüz oluyor ve virüs yükü artıyor.”

İKİNCİ DOZU ÖTELEMEYİN

Aşılarını tamamlamayan kişileri uyaran Akhan, “Birinci dozu olmuş çok insan var. İkinci dozlarını tamamlaması gerekiyor. Bir doz yeterli değil. Böyle bir rahatlama içerisine giremeyiz. Daha çabuk enfeksiyon yapma özellikleri var. İkinci dozu mutlaka olmaları gerekiyor.” dedi. Prof. Akhan, dozlarını tamamlayanların açık ortamda mesafeli bir araya gelebileceğini belirtirken aşı olanların aşısını tamamlamayanlarla bir araya gelmemelerini önerdi. Akhan, “Aşılı sayısını yükseltemezsek virüs Alfa’dan Beta’dan Delta oldu. Delta’dan da başka bir yere gidebilir. O zaman da aşının değişmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.