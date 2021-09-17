Koronavirüs Aşı olmayan bir doktor daha koronavirüs sebebiyle vefat etti
TÜRKİYE

Aşı olmayan bir doktor daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde görev yapan Dr. Kenan Alioğlu, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alioğlu’nun meslektaşlarının ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Aşı olmayan bir doktor daha koronavirüs sebebiyle vefat etti
Dr. Kenan Alioğlu

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Kenan Alioğlu’nun bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada rahatsızlanan ve durumu ağırlaşan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavisine burada devam edilen doktor, durumunun daha da ağırlaşması üzerine entübe edildi. Alioğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 43 yaşında vefat eden doktorun, meslektaşlarının bütün ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi

Hastaneden başsağlığı mesajı

Öte yandan hayatını kaybeden Alioğlu’nun görev yaptığı hastane olan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Hastane yönetimi mesajda; “Bir süredir Covid-19 tanısıyla takip ve tedavi edilen hastanemiz FTR Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu’nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli hekimimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

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