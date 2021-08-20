Koronavirüs Aşı olmayana test şartı
TÜRKİYE

Aşı olmayana test şartı

Okulların açılmasına sayılı günler kala Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor. Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Uçak, şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu bulunduğu yerlere girişte de yine negatif test sonucu istenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı olmayana test şartı​​: Test yaptırmak zorunlu mu oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 5 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası alınan karaları açıkladı. Son dönemde yaşanan afetlerle ilgili Erdoğan, ülkemizde 2021 yılında 54 farklı ilde çıkan yangında yaklaşık 150 bin hektar alanın etkilendiğini belirterek “Tarihimizin bu en büyük yangınlarında zarar gören alanların 82 bin hektarı Antalya’da, 62 bin hektarı Muğla’dadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Okulların 9 Eylül'de açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmektedir, yürütülecektir. Tüm vatandaşlarımızın gönüllü bir şekilde aşılarını yaptıracaklarına inanıyorum.' dedi.


AFETZEDELERE EVLERİ 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

  • Yangınların bir kısmında sabotaj ihtimali olmakla beraber genel bir afet durumu ile karşı karşıya olduğumuzu belirten Erdoğan, “Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık” dedi. Erdoğan, evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutların teslim edileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

YANAN ORMANLARIMIZ YENİDEN YEŞERECEK

Yanan ormanlarımız Anayasa’mızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

Sağlık Bakanı Koca: PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
  • İlk etapta 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 adet hesabıyla 252 milyon fidan yıl bitmeden toprakla buluşturulacaktır. Bugüne kadar 5.5 milyar fidanı, ağacı toprakla buluşturmuş, ülkesinin orman alanını 2 milyon hektar artırmış bir hükümetiz.

ERDOĞAN VE BAKANLARDAN KAMPANYAYA DESTEK

Acil ihtiyaçlar için afetlerden etkilenen 3 ile 73 milyon TL ödenek gönderildiğini açıklayan Erdoğan, “Sel felaketinin izlerinin silinmesi için AFAD bünyesinde bir yardım kampanyası başlattık. Biz de bakanlarımız ve diğer çalışma arkadaşlarımızla birlikte 7 milyon 430 bin liralık bir katkıyla bu kampanyaya iştirak etme kararı aldık” dedi. Erdoğan açıklamalarına şöyle sürdürdü:

Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu oldu?
ÖZGÜN
Öğretmenlerin PCR testi yaptırması zorunlu mu oldu?

Zorunlu PCR testi nerelerde yapılacak? Ücretsiz PCR testi nerede yaptırılır?
ÖZGÜN
Zorunlu PCR testi nerelerde yapılacak? Ücretsiz PCR testi nerede yaptırılır?

TEST ZORUNLU OLDU

Koronavirüsle ilgili alınan yeni kararlara da değinen Erdoğan, “Ülkemizde aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre ilerleyecektir” dedi. Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

PCR ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını söyledi.

Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar
DÜNYA
Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar

Biz şanslıydık
GÜNDEM
Biz şanslıydık

1,5 milyon Afgan iddiası yalan

  • Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yakın coğrafyamızda başı dara düşen milyonlarca kişinin ülkemize sığınarak burada yeni bir hayat sürdürdüğünün altını çizen Erdoğan, “Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın ardından giderek artan sayıda ülkemize sığınan kardeşlerimiz oldu. Türkiye elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği sahipsiz bir ülke değildir. Bununla birlikte biz sadece kendimizi düşünerek kapımıza gelenlere sırtımızı dönecek karakterde bir toplum değiliz” dedi.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: Bu yılın ilk 7 ayında 77 bin düzensiz göçmeni yakaladık. Son 3 yılda yakaladığımız düzensiz göçmenlerin yaklaşık yarısı Afganistan uyrukludur. Ülkemizde halihazırda toplamda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz. Dedikleri gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan. Türkiye elbette yol geçen hanı değil. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz. Kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kast edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz. Türkiye’nin, Avrupa’nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur. Ülkemizde hukuk herkes içindir. Misafirlerimiz de bunun dışında değildir. Ancak sığınmacıları kirli gündemlerine meze etmek isteyenlere de göz yummayız.

Abone Ol Google News
Doğan ve Bir cezaevinde

Doğan ve Bir cezaevinde

​Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.
Evet hudut namustur

Evet hudut namustur

​Yeni mi aklınıza geldi?
Aşı olmayana test şartı

Aşı olmayana test şartı

​Okulların açılmasına sayılı günler kala koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor.
Biz şanslıydık

Biz şanslıydık

​Pakistan'a nakledilen 273 Türk vatandaşı dün THY uçağıyla İstanbul'a ulaştı.
Havaalanında trajedi

Havaalanında trajedi

​Taliban ile ABD arasında sıkıştılar.
İslam dünyası yalnız bıraktı

İslam dünyası yalnız bıraktı

​Afganistan'da yaşanan olaylar sonrası sessizlik hakim.

Kaossuz olmazmış

Kaossuz olmazmış

​Her savunması ayrı bir kriz.
Sahte hesaplara <br>hesap sorulacak

Sahte hesaplara
hesap sorulacak

“Dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları sürüyor.
Zafer anıtında yol göründü

Zafer anıtında yol göründü

​1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolları belirginleşmeye başladı.

Kayıpları Kağanlar arıyor

Kayıpları Kağanlar arıyor

Yaralar sarılırken, bir yandan da aramalar devam ediyor.
Çocuklarda din <br>ve ahlak eğitimi

Çocuklarda din
ve ahlak eğitimi

​Ailenin en önemli görevi rol model olmak.
Batman vakada birinci

Batman vakada birinci

​Bakan Koca, il bazında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının haritasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni prensi

Fenerbahçe'nin yeni prensi

​20 yaşındaki Muhammet tur kapısını araladı.
Roma'yı yıkamadık

Roma'yı yıkamadık

​Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Roma'ya 2-1 yenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.