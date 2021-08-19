Aşı oranı düşük iller yoğun bakımlık: Konya'da üç hastane pandemiye çevrildi

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı vurulma oranında, yüzde 47,8 ile Türkiye’nin en düşük oranına sahip kentte, hastanelerdeki yoğunluk endişe veriyor.

Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluğun arttığı Şanlıurfa’da, yeni tedbirler alınmaya başlandı. 18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı vurulma oranında, yüzde 47,8 ile Türkiye’nin en düşük oranına sahip kentte, hastanelerdeki yoğunluk endişe veriyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kent genelinde vaka sayılarının artığına dikkati çeken Gülüm, “Maalesef vefat sayılarımız artıyor, dolayısıyla yeni acılar, yeni entübeler, yeni ölümler oluyor. Aşı oranı düşük şehirlerin çoğu, bu konuda uyarıldı.” diye konuştu. Gülüm, “Aşılama oranımızı yüzde 50’nin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Dün sabah bir hastanemizde yeni 50 yataklı yoğun bakım servisi açtık. Geçen dalgada hazırlanmış fakat kullanılmamıştı. Bu dalgadaki sayılar, sağlık sistemine hizmet sunumumuzu etkileyecek boyuta ulaşınca o yeri açmak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.

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YÜZDE 95’İ AŞISIZ

Gülüm, şöyle devam etti: “Şanlıurfa için salgın hızı düşmüş değil, özellikle 10-15 günlük zaman dilimi içiresinde bizleri daha da zorlayacak gibi görünüyor. Planlanmış vakaların bir kısmını ertelemek zorunda kalabiliriz. Aciliyeti ve önemine göre sıralamaya başladık. Özellikle yoğun bakımlarda yeni yataklara ihtiyacımız var. Henüz vaktimiz varken aşımızı olalım. Yoğun bakımda yatanların yüzde 95’ini aşısını olmayanlar oluşturuyor.” Gülüm, aşıya teşvik için 17-24 yaş arasına yönelik hediye kampanyası düzenlediklerini aktardı. Balıklıgöl Yerleşkesi’nde kurulan mobil aşı istasyonunda aşı olan 60 yaşındaki İlhan Karadağ ise aşı olmanın sorumluluk olduğunu belirtti.

15-44 YAŞTA VAKA ARTIŞI

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 15-44 yaş grubunda vaka sayılarının arttığını belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu. Özkan, diğer dalgalarda yaklaşık 45 günde görülen vaka sayısına bu dönemde 15 günde ulaşıldığını hatırlattı. Vaka ve hasta sayısındaki artışın hastanelerin acil, yataklı servis ve yoğun bakımlarında da hissedildiğini ifade eden Özkan, şöyle devam etti: Bu kapsamda merkezde bulunan 3 hastanemizi tekrardan pandemi hastanesi ilan ettiğimizi hatırlatmakta fayda görüyorum. Hastaneye yatan hastaların büyük bir kısmının aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış bireyler olması aşının etkinliğini göstermektedir. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor.

Gençler acillik!