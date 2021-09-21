Koronavirüs Aşı randevusu yerine taziyeye gidince koronayı kaptı Çok önemliymiş keşke yaptırsaydım
TÜRKİYE

Aşı randevusu yerine taziyeye gidince koronayı kaptı: Çok önemliymiş keşke yaptırsaydım

Gaziantep’te yaşayan Mehmet Aslan, randevu aldığı aşıyı yaptırmak yerine bir aile yakınının taziyesine gitti. Katıldığı taziyeden sonra rahatsızlanan Aslan’ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitifi çıktı.

Yaşadığı pişmanlığı tedavi gördüğü yoğun bakım odasından dile getiren Aslan, ‘Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım” dedi.

Haber Merkezi İHA
Aşı randevusu yerine taziyeye gidince koronayı kaptı: Çok önemliymiş keşke yaptırsaydım
Mehmet Aslan, aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu söyledi.

Delta varyantına yakalanan Mehmet Aslan, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Aslan, aşı randevusu almasına rağmen gitmediğini, katıldığı bir taziyede de korona virüse yakalandığını söyledi. Yaşadığı pişmanlığı tedavi gördüğü yoğun bakım odasından dile getiren Aslan, ‘Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım” dedi.

Çok pişman oldu


Hasta yatağından, ‘aşı’ davetinde bulunan Aslan, “Bir hafta önce baş ağrısı başladı ondan sonra eklem ağrıları başladı en son hastaneye geldim test yaptırdım pozitif çıktı. Aşı olmamıştım, tüm milletimizi aşıya davet ediyorum, lütfen herkes aşı vurulsun. Böyle olacağını bilseydim hemen aşı olurdum, aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım. Aşı sürecini uzattım, hastalığa ciddi bakmadım sonra da randevu aldığım yerde de randevuyu geçirdim ama çok pişmanım keşke aşı olsaydım. Aşı olmak konusunda biraz tereddütlüydüm, kimisi iyi olur, kimisi kötü olur dedi yaptırmadım ama yakalandığım için çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

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“Çıktığım an aşı olacağım”

Vücudunun uygulanan tedaviye karşılık verdiğini ve iyileşmeye başladığını vurgulayan Mehmet Aslan, “Taziye yerine gittiydim oradan bulaştı sanırım. Şu an çok iyiyim hastanedeki personellerimizden Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Daha önce annemde bu hastanede yatmıştı o da iyi oldu, o da 28 gün yoğun bakımda yattı. İlk çıktığım an aşı olacağım” diye konuştu.

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“Aşısızların yoğun bakım yatış oranı yüksek”

Aşısız hastaların yoğun bakıma yatışı oranının yüksek seviyede olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Demir, “Aşılamalardan sonra belirli bir düzeye geldik ülke genelinde fakat aşısız bireyler var maalesef. Bu aşı olmayan bireylerimiz yoğun bakım yatış oranımız maalesef çok yüksek. Bu bizim tahmin ettiğimiz bir durumdu o yüzden üzerine basa basa aşı olunması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşı yaptırmamış ya da aşı hakkındaki değişik söylentilere inanmış yaptırmamış kişiler ve maalesef yoğun bakım yatışı gerektiriyor, bu kişilerde ölüm oranları diğer hastalara göre daha yüksek seviyelerde seyrediyor” diye konuştu.

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