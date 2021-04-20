​Aşı sırası​ 55 yaş üstünde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün itibariyle aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, “Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı. Koca, Türkiye’de Kovid-19’la mücadele kapsamında dün itibarı ile 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını belirterek, aşı programının tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla süreceğini bildirdi. Koca, “20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek” dedi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca beş kritik şehrin yoğun bakım doluluk yüzdelerini açıkladı

İSTANBUL’DA YÜZDE 71,4 DOLULUK

Öte yandan Bakan Koca vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin sağlık müdürleri ve valileriyle video konferans üzerinden toplantı yaptı. Twitter’dan toplantıya ilişkin bilgi veren Koca, paylaşımında; “İstanbul’da yoğun bakım yataklarında doluluk yüzde 71,4, Çanakkale’de 67,1, Tekirdağ’da 73,5, Kırklareli’nde 69, Yalova’da 55,4” ifadelerini kullandı.

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