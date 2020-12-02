Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Aşı takvimi 11 Aralıkta başlayacak
TÜRKİYE

Aşı takvimi 11 Aralık’ta başlayacak: Türkiye'de aşı tedavisi başladı mı?

Aşı takvimi 11 Aralık’ta başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye’nin merakla beklediği aşı takvimini açıkladı: Aşı Bilim Kurulu, 11 Aralık’tan sonra erken dönemde, yaygın bir şekilde, öncelikle sağlık çalışanlarından başlamak üzere aşı yapılması yönünde strateji hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koca, özelikle en erken dönemde, aralık ve ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılama planladıklarını belirtti.
Koca, özelikle en erken dönemde, aralık ve ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılama planladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, “Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma çaba ve gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu. Koca, özelikle en erken dönemde, aralık ve ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılama planladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 1 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Planlama, Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre yapılacak

  • Aşı Bilim Kurulu’nun, 11 Aralık’tan sonra erken dönemde, yaygın bir şekilde, sağlık çalışanlarından öncelikle başlamak üzere aşı yapılması yönünde strateji hazırladığını aktaran Koca, şunları kaydetti: “Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır ve biz onu da açıklamış oluruz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!

YERLİ AŞI NİSAN AYINDA

Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını bildiren Koca, “Özelikle Pfizer’in aşısıyla ilgili de, yerli aşımız nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa, biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık.” bilgisini verdi. Koca, yerli aşının birinci fazının 14-15 Aralık’ta bitmiş olacağını dile getirerek, “Eğer bu şekilde devam ederse faz-2’ye geçilmiş olur. Her şey normal seyrederse, bizim yerli aşımızın da nisan ayında faz-3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Abone Ol Google News
Bakan Koca tarih verdi

Bakan Koca tarih verdi

Aşı takvimi 11 Aralık'ta başlayacak.
Acil servisler nefes aldı

Acil servisler
nefes aldı

​Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı kısıtlamaları değerlendirdi.
Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

Kaftancıoğlu
dosyaları kapatıyor

CHP'deki taciz mağdurları artıyor.
Karabağ sorunu çözüldü

Karabağ sorunu çözüldü

​Aliyev, yeni dönemle ilgili ulusa seslendi.
Fransa’ya neden sustunuz

Fransa’ya neden sustunuz

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan uluslararası medyayla ilgili açıklamada bulundu.
Irak ordusu Sincar’da

Irak ordusu Sincar’da

Anlaşma çerçevesinde terör örgütünü kentten çıkaracaklar.
TRT Word Forum 2020

TRT Word Forum 2020

​Eren: "Pandemi geleneksel medyaya güveni artırdı"
Dünyanın 5'ten büyük <br>olduğunu kabul etmeliyiz

Dünyanın 5'ten büyük
olduğunu kabul etmeliyiz

​İletişim Başkanı Altun, TRT World Forum 2020'de konuştu.

Bu görüntülere <br>mide dayanmaz

Bu görüntülere
mide dayanmaz

​Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Akşener ve <br>Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Akşener ve
Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Dört parti aylar süren çalışma yaptı.
Bu seferki bambaşka bir savaştı!

Bu seferki bambaşka bir savaştı!

​32 yıl önceki Karabağ katliamına tanıklık eden Ermeni anlattı.

Yasak başladı

Yasak başladı

Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek.
9 ay daha misafir yok

9 ay daha misafir yok

​Darülaceze sakinleri için pandemi tedbirleri artırıldı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Can yakan tabloda ağır hasta sayısı yine arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.