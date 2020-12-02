Aşı takvimi 11 Aralık'ta başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, “Aşıyla ilgili olarak, aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma çaba ve gayreti içerisindeyiz.” diye konuştu. Koca, özelikle en erken dönemde, aralık ve ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılama planladıklarını belirtti.

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Planlama, Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre yapılacak

Aşı Bilim Kurulu’nun, 11 Aralık’tan sonra erken dönemde, yaygın bir şekilde, sağlık çalışanlarından öncelikle başlamak üzere aşı yapılması yönünde strateji hazırladığını aktaran Koca, şunları kaydetti: “Sağlık çalışanlarımız, riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen, belki bir şekilde vatandaşımızla temas içerisinde olan kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulunun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır ve biz onu da açıklamış oluruz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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YERLİ AŞI NİSAN AYINDA

Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içerisinde olduklarını bildiren Koca, “Özelikle Pfizer’in aşısıyla ilgili de, yerli aşımız nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa, biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmıştık.” bilgisini verdi. Koca, yerli aşının birinci fazının 14-15 Aralık’ta bitmiş olacağını dile getirerek, “Eğer bu şekilde devam ederse faz-2’ye geçilmiş olur. Her şey normal seyrederse, bizim yerli aşımızın da nisan ayında faz-3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.