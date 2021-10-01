Koronavirüs Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüse yenik düştü
TÜRKİYE

Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüse yenik düştü

Nevşehir'de aşı yaptırmayan, lisede muhasebe ve finansman öğretmeni olan 45 yaşındaki Hasan Ali Yıldırım, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen koronavirüse yenik düştü
Hasan Ali Yıldırım

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.

Bir çocuk babasıydı

5 gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, 1 çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.


  • 17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

YouTube 'aşı karşıtı' tüm içerikleri kaldıracak: Aşı karşıtlarını engelleyecek
TEKNOLOJİ
YouTube 'aşı karşıtı' tüm içerikleri kaldıracak: Aşı karşıtlarını engelleyecek

Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi
KORONAVİRÜS
Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi


Abone Ol Google News
Nükleer suikast: Fahrizadenin ölümü

Nükleer suikast: Fahrizade'nin ölümü

İran'ın nükleer planları yapay zekaya takıldı.
Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

​Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunu açıkladı.
İbrahim Kalın Der Spiegele konuştu: Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa Türkiye de aynı hakka sahip

​1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Yağmurun etkisiyle trafik arttı: İşte yoğunluk oranı...

​Ticaret Bakanı Muş: Aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.