Koronavirüs Aşı yaptırmayan vaiz anne ve babasının ardından koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Aşı yaptırmayan vaiz anne ve babasının ardından koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti

Eskişehir’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden il vaizi Akif Aykanat (38), öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Aşı yaptırmayan Aykanat’ın geçtiğimiz hafta anne ve babasının da korona yüzünden bir gün arayla öldüğü, tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için vefatların kendisine söylenmediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Aşı yaptırmayan vaiz anne ve babasının ardından koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti
Cenaze namazına İl Müftüsü Bekir Gerek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir İl Müftülüğünde görevli vaiz Akif Aykanat, koronavirüs tedavisi gördüğü esnada hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Aykanat’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan Altınevler Camii’nde kılındıktan sonra Eskişehir Asri Mezarlığına defnedildi. Bir çocuk babası Akif Aykanat’ın eşinin hamile olduğu ve tekrar bir çocuk dünyaya getireceği öğrenildi. Vaizin ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı. Aykanat’ın, koronavirüs tedavisi gören annesi Meryem Aykanat (61) ve babası Yunus Aykanat’ın da (62) geçtiğimiz hafta bir gün arayla vefat ettiği, tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için ölüm haberlerinin kendisine verilmediği öğrenildi.

Akif Aykanat
Akif Aykanat

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"Ailesinin, sevenlerinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun"

Sosyal medya hesabından başsağlığı ve üzüntüsünü dile getiren bir paylaşımda bulunan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, şunları kaydetti:


  • "Eskişehir il vaizimiz, muhterem hocamız Akif Aykanat Covid sebebiyle rahmeti Rahmana kavuşmuş, Hakka yürümüştür. İlmi, ameli, ve hizmeti ile herkesin takdirini kazanan hocamızın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Rabbim ailesine tüm sevenlerine ve teşkilat mensuplarına sabrı cemil versin. Ailesinin, sevenlerinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Akif hocamızın tedavi sürecinde olması sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için vefat haberini paylaşamadığımız babası, annesine ve kendisine Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah."

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