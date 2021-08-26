Aşı yaptırmayanlar dikkat! Bilim insanları araştırdı koronavirüs kısırlık yapıyor

Aşı ilgili yanlış bilgilerden biri de, kısırlık yaptığı iddiası. Araştırmalar ise tam tersini söylüyor. Araştırma sonuçları, koronavirüsün bilinenin aksine erkek üreme sistemini olumlu etkilediği yönünde. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdülmuttalip Şimşek, bilinen yanlışları ve koronavirüsle kısırlık arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı: "2 doz aşıyı yaptırdıktan sonraki sperm parametrelerine bakılmış. Bu parametrelerde bizi sevindiren çok güzel sonuçlar elde edilmiş. Şöyle ki hem sperm volümünde yani miktarında hem sayısında hem hareketliliğinde hem de total ileri hareketli sperm sayısında ciddi bir artış istatistiklerde artış elde edilmiş."

"Aşının üremeye olumlu etkisi var"

Araştırma Amerika'da mRNA aşısı olan erkekler üzerinde yapıldı. Aşının erkek üreme sistemi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığının görüldüğünü söyleyen, Prof. Dr. Şimşek, "Bilakis aşının olumlu etkisini görüyoruz bu çalışmayla birlikte" dedi.

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"Hastalığı yüksek ateşle geçirenler risk altında

Koronavirüsü ağır ve ateşli geçiren erkek hastalar ise risk altında olduğunu belireten Prof. Dr. Şimşek, "Koronavirüsün etki ettiği hücreler önemli. Bu hücrelerin bizim erkek üreme sistemi yüksek ateşi pek sevmez. Dolayısıyla yüksek ateşle seyreden olgularda özellikle testiküler hasar biraz daha fazla meydana geliyor" diye konuştu.

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