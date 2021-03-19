Aşıda sıra 60 yaşta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozunun geldiğini, uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha geleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 60 yaş üstüne geldiğini söyledi. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Kontrollü normalleşme döneminde olduğumuzu hatırlatan Koca, “Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı kaybetmeyin” uyarısı yaptı.

İYİ DURUMDAYIZ

Koca, salgının ilk günlerinde dile getirdiği “Sorun küresel, mücadele ulusal” ifadesini hatırlatarak, “Emin olun ki artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz” bilgisini verdi. Salgının bir yılını ele aldığı açıklamasında “Bilimin zaferi çok yakın” sözlerini anımsatan Koca, “Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım” uyarısı yaptı. Bakan Koca, “Kovid-19’un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020’nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır” ifadelerini kullandı.

MESAJLARINIZI TAKİP EDİN

Son 15 günde çoğu ilde maalesef vaka artışları görüldüğünü, sonuçların henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadığını ifade eden Koca, “Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz” dedi. Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, “Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin” uyarısında bulundu.

REKLAM

HAFİFE ALMAYIN

Mutant virüslere dikkati çeken Koca, “Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Virüs eski virüs değil mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutandı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür” ifadelerini kullandı.

4,5 milyon doz geliyor

Türkiye’nin aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçtiğini vurgulayan Koca, “Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim” dedi. Koca, şunları ifade etti:

Ek ödeme müjdesi