Koronavirüs Aşıda sıra 60 yaşta
TÜRKİYE

​Aşıda sıra 60 yaşta: 60 yaşın altındakiler ne zaman aşı olacak?

Aşıda sıra 60 yaşta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başından itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacağını söyledi. Koca, “Biontech aşısının test için olan ilk 5800 dozu geldi. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek” dedi. Son 15 günde çoğu ilde vaka artışları görüldüğünü belirten Koca, “Virüs eski virüs değil, mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın” uyarısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozunun geldiğini, uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha geleceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozunun geldiğini, uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha geleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 60 yaş üstüne geldiğini söyledi. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Kontrollü normalleşme döneminde olduğumuzu hatırlatan Koca, “Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı kaybetmeyin” uyarısı yaptı.

İYİ DURUMDAYIZ

  • Koca, salgının ilk günlerinde dile getirdiği “Sorun küresel, mücadele ulusal” ifadesini hatırlatarak, “Emin olun ki artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz” bilgisini verdi. Salgının bir yılını ele aldığı açıklamasında “Bilimin zaferi çok yakın” sözlerini anımsatan Koca, “Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım” uyarısı yaptı. Bakan Koca, “Kovid-19’un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020’nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır” ifadelerini kullandı.

MESAJLARINIZI TAKİP EDİN

Son 15 günde çoğu ilde maalesef vaka artışları görüldüğünü, sonuçların henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadığını ifade eden Koca, “Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz” dedi. Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, “Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin” uyarısında bulundu.

HAFİFE ALMAYIN

  • Mutant virüslere dikkati çeken Koca, “Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Virüs eski virüs değil mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutandı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür” ifadelerini kullandı.

4,5 milyon doz geliyor

Türkiye’nin aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçtiğini vurgulayan Koca, “Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim” dedi. Koca, şunları ifade etti: “Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak.”

Ek ödeme müjdesi

  • Bakan Koca, Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkında olduklarını belirterek “Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Pandemi sürecinde neler yaptığımızı, sağlık çalışanlarının neleri başardığını sadece ülkemiz değil tüm dünya görmüş oldu. Her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızın çok şeyi hak ettiğine inanıyorum” dedi.
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