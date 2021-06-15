Aşılamada günlük rekor: Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 23.59 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 933 bin 391, ikinci doz 13 milyon 932 bin 177 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 865 bin 568'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 arttı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.

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1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

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İstanbul'da toplamda 6 milyon 222 bin 376, Ankara'da 3 milyon 42 bin 406, İzmir'de ise 2 milyon 438 bin 817 doz olarak kayıtlara geçti.