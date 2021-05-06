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Koronavirüs Aşılamaya bayram düzenlemesi Sağlık ocaklarının açık ya da kapalı olması kararı aile hekimlerine bırakılacak
TÜRKİYE

Aşılamaya bayram düzenlemesi: Sağlık ocaklarının açık ya da kapalı olması kararı aile hekimlerine bırakılacak

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla aşılama takviminde de güncellemeye gidildi. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

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Aşılamaya bayram düzenlemesi: Sağlık ocaklarının açık ya da kapalı olması kararı aile hekimlerine bırakılacak
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Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek

TRT Haber'in haberine göre; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi
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Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

İzin yapabilecekler

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı. Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM’lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.

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