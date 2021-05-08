Aşımızı paylaşırız: İlimde kıskançlık olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Camii çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin “’Üretilen aşıların formülü açıklansın’ önerisine katılıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığıyla alakalı böyle bir konuda ‘Bunu biz öğrettik, dolayısıyla kimseye vermeyiz.’ gibi bir mantık, anlayış yanlış bir yaklaşımdır. Onun için de biz nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan aynı şekilde istifade ediyoruz.

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BİZ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ

Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak Sayın Putin’le görüşmelerimizi yaptık, oradan da çok ciddi oranda bir aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye’de ortak üretime gireceğiz. Kaldı ki ülkemizde de şu anda ciddi, yoğun bir çalışma var. Eylül-ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk.”

MISIR’LA YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI

Mısır ile ilişkilere yönelik soruya Erdoğan, “Düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkıyla olan tarihten gelen bu birliğimizi yeniden kazanmak, yeniden devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Daha önce de söylediğim gibi Mısır halkını zorla Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizi üzer. Bunu da daha önce zaten söylemiştim. Şimdi yeni bir süreç başladı” karşılığını verdi.

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ÇALIŞMAMIZ BİTMEK ÜZERE

Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine de, zaman zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

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“Bu görüşmelerde zaten birçok meseleyi, ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Bunların arasında son dönemde de tabii yeni anayasayla ilgili konuları da görüştük ve hazırlıklarımızı kendileriyle paylaşacağımızı da konuştuk, görüştük. Şu anda onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar, gönderdiler. Bizim hazırlığımız da şu anda bitti, bitmek üzere.

MUHALEFETLE PAYLAŞACAĞIZ

Bittiği andan itibaren biz de aynı şekilde yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Daha sonra da bunlar üzerinde bir ortak çalışmayı yapacağız. Bununla da kalmayıp muhalefete de takdim edeceğiz. Bununla da kalmayacağız, daha sonra sivil toplum örgütleriyle de yine bu yaptığımız hazırlıkları inşallah paylaşmak suretiyle, yani milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz.”

Azınlıklara her türlü desteğimiz sürecek

Bir gazetecinin azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle yapılan iftarda ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi konusunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, tüm azınlık gruplarının, dini cemaatlerin liderleriyle bir araya gelerek yaptıkları iftarda özellikle herhangi bir sıkıntıları var mı, yok mu bunları kendilerinden dinleme fırsatını bulduklarını söyledi. Erdoğan, “Kendilerinin memnuniyetini duymuş olmak tabii ki beni de ayrıca memnun etti. Tabii birçoğuna elimizden geldiğince her türlü desteği verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Bunlardan bir tanesi Demir Kilise’yi onlarla beraber Balat’ta açtık. Şimdi de Bakırköy’de Süryani cemaatine ait, orada temelini attığımız kilise var. İnşallah 1 yıl içerisinde orası da bitecek, oranın da açılışını yapacağız. Bu süreç içerisinde bu tür dini cemaatlerin, azınlıkların nerede herhangi bir ihtiyaçları varsa bu konularda yardımcı olabileceğimizi kendilerine tekrar taahhüt ettik” diye konuştu.

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