Aşısızlara test zorunluluğu kaldırıldı

Aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Böylece, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullara yönelik test zorunluluğu kalkmış oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve Aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.

81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Genelgenin detayları şöyle:

"Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren ilgi (ç) yazıda;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

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Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığının ilgi (ç) yazısı doğrultusunda, Bakanlığımızca yayımlanan ilgi (a) ve (b) Genelgelerimizin tüm hükümleri ile ilgi (c) Genelgemizin 3’üncü maddesinin uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir.

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Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususlarında; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz"

EKONOMİ THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı