Atık sularda koronavirüs taraması yapılacak

Koronavirüse karşı alınan tedbirler her alanda en üst düzeye çıkarıldı. Son olarak atık sularda da virüsün araştırılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsün dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sistemini geliştirmek amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından çalışma yapılacağını ifade etti.

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Bu çerçevede, koronavirüsün su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti: