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Koronavirüs AVM ve berberler yarın açık İşte alınması gereken tüm tedbirler ve uyulması gereken kurallar
TÜRKİYE

AVM ve berberler yarın açık: İşte alınması gereken tüm tedbirler ve uyulması gereken kurallar

Kovid-19’la mücadele kapsamında yeni normalin ilk günü yarın başlıyor. 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezleri (AVM), kuaför ve berberler, sıkı kurallara uymak şartıyla faaliyete geçiyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AVM’ler yarından itibaren şu kurallara uymak zorunda:

* Giriş noktalarındaki kapı dedektörlerinin hassasiyeti artırılacak, el dedektörlerinin kullanımı azaltılacak.

* Mağaza içlerinde, kabinlerde, genel alanlarda müşteriler için belirli patikalar çizilecek ve bu alanlardan ilerlemeleri istenecek.

* Kabinler ve denenen kıyafetler dezenfekte edilecek.

* Genel alanlar ve mağaza içleri AVM merkez güvenlik kameralarından anlık olarak takip edilecek.

* Fiziki mesafeyi korumayan kişi ve mağazalar uyarılacak.

* 1000 kişilik AVM’ye 100’erli gruplar halinde ziyaretçi alınacak.

SİNEKKAYDI YASAK

  • * Berber ve kuaförler için de şu kurallar geçerli olacak:
  • * Randevu sistemiyle çalışılacak ve saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verilecek.
  • * Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri alınmayacak.
  • * İş yerinde en fazla bir müşteri bekleyebilecek. Çalışanlar mutlaka maske kullanacak. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.
  • * Kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce yapılacak temizliğin ardından dezenfekte edilecek. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacak.
  • * Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacak. Müşteriler isterse kendi havlusunu ve eşyasını yanında getirebilecek.
  • * Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılmayacak. Makinayla kısaltmaya izin var.
  • * Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde ise cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj yapılamayacak.

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