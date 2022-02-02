Koronavirüs Avrupa maskeyi çıkardı Yüksek aşılama oranına güveniyorlar
DÜNYA

Avrupa maskeyi çıkardı: Yüksek aşılama oranına güveniyorlar

Avrupa ülkelerinin çoğu, Koronavirüs vaka sayıları artmayı sürdürse de yüksek aşılama ve Omicron’un hafif semptomları nedeniyle tedbirleri gevşetiyor. Birçok ülke aşı pasaportu ve kişi sınırlamasını kaldırıyor. Danimarka, İngiltere, Fransa, İsveç, Finlandiya koronayı ‘kritik hastalık’ kategorisinden çıkararak maske zorunluluğunu sonlandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Avrupa maskeyi çıkardı: Yüksek aşılama oranına güveniyorlar ​
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Avrupa, Omicron sonrası rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor. Kişisel tedbir dönemine geçen Türkiye, Avrupa’ya öncülük ediyor. Birçok ülke aşı pasaportu, maske zorunluluğu ve kapalı mekanlarda kişi sayısı sınırlaması gibi tedbirleri kaldırıyor.

MASKEYE VEDA

Danimarka, Kovid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, dün itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

İngiltere’de 27 Ocak itibarıyla enfeksiyon durumunda izolasyon hariç, tüm Kovid önlemleri kaldırıldı. ‘Aşı pasaportu’ uygulaması sona erdi. Günlük vakların 100 bini bulduğu ülkede maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda devam etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Fransa’da vaka rekorları kırılmasına karşı bugünden itibaren kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak. Aşı kartı uygulaması devam edecek.

Kovid-19’a yönelik ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini uygulayan İsveç de Kovid-19’u kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya hazırlanıyor.

‘SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI’ YÖNTEMİ

Norveç, Kovid önlemlerini gevşeterek Haziran’a kadar herkesin Omicron ile enfekte olarak salgınının sonlanmasını öngörüyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, şubatta Kovid-19’a yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Hollanda’da salgının başından bu yana günlük 100 bin vaka sınırını aşarak rekor kırdı.

Avusturya’da da hasta sayısının artmasına rağmen ülkenin farklı bölgelerinde uygulanan kısıtlamalar kaldırılıyor.

Kovid-19’un Omicron varyantının hızla artması ve yılbaşı dönemi sebebiyle seyahat önlemlerini sıkılaştıran İtalya, bu tedbirleri gevşetmeye hazırlanıyor. İtalya ayrıca Türkiye’yi de “Kovid-19’suz turizm koridoru” programındaki yerler arasına dahil etti.

Yunanistan, Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ‘kişisel tedbir’ dönemine geçtiğimizi söyleyerek gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin de tedbirleri güncelleme konusunda bizi izlediğine değinmişti.

Vakalar 100 bini geçti

  • Türkiye’de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı. Son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 562 oldu.

Bu maskeleri çöpe atın: Bilim insanlarından Omicron varyantına karşı çok önemli uyarı
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Wall Street Journal’de yer alan habere göre ABD’nin en prestijli hastanelerinden bir olan Mayo Clinic, tüm hastaların ve ziyaretçilerin cerrahi maske veya N95 veya KN95 maskeleri takmasını zorunlu kıldı.<br><br>Tek katmanlı kağıt maskelerin ve kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığı aktarıldı.
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Bununla birlikte, pek çok kişinin rahatlık ve tarz için tercih ettiği tek katmanlı bez maskeler, corona virüsü taşıyan daha büyük damlacıkları engelleyebiliyor. Ancak bulaşıcı hastalık uzmanlarına göre corona virüsü taşıyan daha küçük aerosolleri veya parçacıkları engellemede o kadar etkili değil olmuyor.<br><br>
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Diğer taraftan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) en son kılavuzu, insanların, çok katmanlı ve sıkı dokunmuş kumaş olanlar da dahil olmak üzere, yüze tam oturan ve ayarlanabilir bir burun teline sahip maskeler takmalarını tavsiye ediyor. Kılavuzda, bez maskenin altında tek kullanım bir maske takılması önerilirken, N95 maskeleri sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiği belirtiliyor.<br><br>
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Ancak bu alandaki birçok profesyonel, belirli maskelerin insanları Omicron varyantından korumada diğerlerinden daha etkili olduğunu ve tek başına bez maskelerin olmadığını söyledi.<br><br>
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San Francisco California Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi, \"Gerçekten corona virüse maruz kalmak istemiyorsanız, doğru türde maske takmalısınız. Ben, ABD'de sertifikalı N95 maskelerini veya sırasıyla Çin, Güney Kore ve Avrupa sertifikalı KN95, KF94 ve FFP2 maskelerini öneriyorum. Bunlar mevcut değilse, çift maskelemeyi tavsiye ediyorum. Cerrahi maskenin üzerine bez maske takabilirsiniz” diye konuştu.<br><br>
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Cerrahi maskelerin corona virüsü bloke eden elektrostatik yük özelliklerine sahip polipropilenden yapıldığını aktaran Gandhi, “Herkes sadece bir bez maske veya sadece bir cerrahi maske takıyorsa, bu oldukça bulaşıcı Omicron varyantının dolaşımında hiçbir fark yaratmaz” dedi.<br><br>
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Brigham ve Kadın Hastanesi'nde doktor olan Ranu Dhillon ise “Doğru takılmış, sertifikalı N95 maskeleri, havadaki partiküllerin yüzde 95'ine kadar filtreleyebilir. Herhangi bir maske, maske olmamasından iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler, N95 kalibreli maskeler kadar iyi değil ”açıklamasını yaptı. <br><br>
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Öte yandan, Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde klinisyen ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Megan Srinivas, kendisinin ve diğer aile üyelerinin, damlacıkların kaçmasını veya girmesini önlemek için beş kat üst üste binen malzemeye ve daha sıkı bir yapıya sahip KN95 maskeleri taktığını söyledi. <br><br>
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Srinivas, çocuklarını okula göndermeye hazırlanan anne babalara da bu maskeleri takmalarını önererek, “Halkı eğitmemiz ve farklı kalitedeki maskelerin aynı korumaya sahip olmadığını anlatmamız gerekiyor” dedi.<br><br>
Bu maskeleri çöpe atın: Bilim insanlarından Omicron varyantına karşı çok önemli uyarı
Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron vakalarının artışı rekor düzeyde devam ederken, ABD'li uzmanlar, insanları bez ve tek katmandan oluşan cerrahi maskelerini çöpe atmaya çağırdı. Bilim insanları, aşılı insanları da enfekte edebilen Omicron'dan korunmak için bu tür maskelerin işe yaramadığını söyledi.

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