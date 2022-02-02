Avrupa maskeyi çıkardı: Yüksek aşılama oranına güveniyorlar
Avrupa ülkelerinin çoğu, Koronavirüs vaka sayıları artmayı sürdürse de yüksek aşılama ve Omicron’un hafif semptomları nedeniyle tedbirleri gevşetiyor. Birçok ülke aşı pasaportu ve kişi sınırlamasını kaldırıyor. Danimarka, İngiltere, Fransa, İsveç, Finlandiya koronayı ‘kritik hastalık’ kategorisinden çıkararak maske zorunluluğunu sonlandırdı.
Avrupa, Omicron sonrası rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor. Kişisel tedbir dönemine geçen Türkiye, Avrupa’ya öncülük ediyor. Birçok ülke aşı pasaportu, maske zorunluluğu ve kapalı mekanlarda kişi sayısı sınırlaması gibi tedbirleri kaldırıyor.
MASKEYE VEDA
Danimarka, Kovid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, dün itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.
İngiltere’de 27 Ocak itibarıyla enfeksiyon durumunda izolasyon hariç, tüm Kovid önlemleri kaldırıldı. ‘Aşı pasaportu’ uygulaması sona erdi. Günlük vakların 100 bini bulduğu ülkede maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda devam etmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Fransa’da vaka rekorları kırılmasına karşı bugünden itibaren kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak. Aşı kartı uygulaması devam edecek.
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Kovid-19’a yönelik ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini uygulayan İsveç de Kovid-19’u kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya hazırlanıyor.
‘SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI’ YÖNTEMİ
Norveç, Kovid önlemlerini gevşeterek Haziran’a kadar herkesin Omicron ile enfekte olarak salgınının sonlanmasını öngörüyor.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, şubatta Kovid-19’a yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Hollanda’da salgının başından bu yana günlük 100 bin vaka sınırını aşarak rekor kırdı.
Avusturya’da da hasta sayısının artmasına rağmen ülkenin farklı bölgelerinde uygulanan kısıtlamalar kaldırılıyor.
Kovid-19’un Omicron varyantının hızla artması ve yılbaşı dönemi sebebiyle seyahat önlemlerini sıkılaştıran İtalya, bu tedbirleri gevşetmeye hazırlanıyor. İtalya ayrıca Türkiye’yi de “Kovid-19’suz turizm koridoru” programındaki yerler arasına dahil etti.
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Yunanistan, Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetme kararı aldı. Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ‘kişisel tedbir’ dönemine geçtiğimizi söyleyerek gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin de tedbirleri güncelleme konusunda bizi izlediğine değinmişti.
Vakalar 100 bini geçti
Türkiye’de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı. Son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 562 oldu.