Avrupa'da günlük vaka sayısı kontrolden çıktı: Bir günde 900 binden fazla vaka

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü.

Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 368 bin 149 vaka tespit edilirken, 341 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 220 bin 532 kişide Kovid-19 tespit edildi ve 294 kişi yaşamını yitirdi.

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İngiltere’de vaka sayısı 120 bin 821 olarak açıklanırken, can kaybı 379’a ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 61 bin 205 olarak açıklandı ve can kaybı 387 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 134 bin 942 vaka tespit edilirken, 247 kişi hayatını kaybetti.

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BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 905 BİNİ GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 905 bin 649 olarak kaydedildi. Son iki haftalık veriler göz önüne alındığında, can kaybındaki yükseliş dikkat çekti. Bu ülkelerde günlük can kaybı 11 Ocak itibarıyla 1648 olarak kaydedildi.

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'OMICRON AVRUPA'NIN YARISINI VURACAK'

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantına ilişkin, “Bu hızla, Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), önümüzdeki 6-8 hafta içinde bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor. Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Batı Avrupa'da hızla baskın virüs haline geliyor ve şimdi Balkanlar'da yayılıyor” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 8 Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.<br><br> Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.<br><br> Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.<br><br> Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı. \"Şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli\"<br><br>Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:<br><br>\"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor.\" Hekimlerin \"Hastalık yoktur hasta vardır\" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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'YÜKSEK ORANDA BULAŞICI OLDUĞU DOĞRULANDI'

Omicron varyantının aşı olan ya da daha önce Covid-19’a yakalanmış kişilerde de hızla yayıldığını vurgulayan Kluge, “Son haftalarda derlenen veriler, Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu doğrulamaktadır. Çünkü mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışmasını sağlıyor ve daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış olanları bile enfekte edebiliyor” dedi.

Kluge, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak benzeri görülmemiş bir bulaşma ölçeği nedeniyle Covid-19’dan hastaneye yatışlarda artış görüyoruz. Omicron'un hızla yayıldığı birçok ülkede sağlık sistemlerine ve hizmet sunumuna meydan okuyor ve daha birçok ülkeyi varyantın tehditlerine ezilmekle tehdit ediyor. Ölüm oranı düşük ve stabil olarak gözükse de vaka sayılarında artış görünüyor.

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