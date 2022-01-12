Avrupa'da günlük vaka sayısı kontrolden çıktı: Bir günde 900 binden fazla vaka
Orta Avrupa’da 5 ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 900 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Kovid-19’dan en fazla can kaybı Almanya’da oldu. Yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edilen Avrupa’da artış bu hafta iki kattan fazla. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un Omicron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı yayıldığını ve Avrupa’nın yarısından fazlasına 6-8 haftada Omicron varyantı bulaşacağı uyarısı yaptı. Bu durumun ülkelerin sağlık sistemlerinde büyük baskı oluşturacağı belirtiliyor.
Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü.
Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 368 bin 149 vaka tespit edilirken, 341 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 220 bin 532 kişide Kovid-19 tespit edildi ve 294 kişi yaşamını yitirdi.
İngiltere’de vaka sayısı 120 bin 821 olarak açıklanırken, can kaybı 379’a ulaştı. Almanya’da vaka sayısı 61 bin 205 olarak açıklandı ve can kaybı 387 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya’da 134 bin 942 vaka tespit edilirken, 247 kişi hayatını kaybetti.
REKLAM
BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 905 BİNİ GEÇTİ
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 905 bin 649 olarak kaydedildi. Son iki haftalık veriler göz önüne alındığında, can kaybındaki yükseliş dikkat çekti. Bu ülkelerde günlük can kaybı 11 Ocak itibarıyla 1648 olarak kaydedildi.
'OMICRON AVRUPA'NIN YARISINI VURACAK'
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantına ilişkin, “Bu hızla, Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), önümüzdeki 6-8 hafta içinde bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor. Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Batı Avrupa'da hızla baskın virüs haline geliyor ve şimdi Balkanlar'da yayılıyor” ifadelerini kullandı.
Omicron varyantının aşı olan ya da daha önce Covid-19’a yakalanmış kişilerde de hızla yayıldığını vurgulayan Kluge, “Son haftalarda derlenen veriler, Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu doğrulamaktadır. Çünkü mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışmasını sağlıyor ve daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış olanları bile enfekte edebiliyor” dedi.
Kluge, sözlerine şöyle devam etti:
“Ancak benzeri görülmemiş bir bulaşma ölçeği nedeniyle Covid-19’dan hastaneye yatışlarda artış görüyoruz. Omicron'un hızla yayıldığı birçok ülkede sağlık sistemlerine ve hizmet sunumuna meydan okuyor ve daha birçok ülkeyi varyantın tehditlerine ezilmekle tehdit ediyor. Ölüm oranı düşük ve stabil olarak gözükse de vaka sayılarında artış görünüyor.