Avrupa'da hızla yayılan Omicron ölümlerde büyük artışa neden olmuyor

Kovid-19'un Omicron varyantı, Avrupa genelinde vaka artış oranlarını yükseltmeyi sürdürürken, ölümlerde büyük artış gözlemlenmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 11 Ocak'taki açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bunun bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış anlamına geldiğini aktarmıştı.

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Kluge, 6 ila 8 haftada Omicron varyantının Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına bulaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Dünyadan Kovid-19 istatistiklerinin yer aldığı "worldometers.info" internet sitesindeki verilere göre, Avrupa ülkelerinde 6 Ocak'tan bugüne vaka sayısı, bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 21 arttı.

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Aynı zaman diliminde Kovid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış ise Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında fazla olmadı.

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Omicron'dan en çok Fransa etkilendi

Fransa, Avrupa'da Omicron varyantından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, son 1 haftada Kovid-19 vaka sayısı önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Günlük ortalama vaka sayısı 259 bin 264'e yükseldi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 847'si yoğun bakımda olmak üzere 23 bin 889 kişi tedavi görüyor. Son bir haftada yoğun bakıma girenlerin günlük sayısı yüzde 13,49 artışla 345'e, hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı ise yüzde 18,35 artarak 2 bin 219'a yükseldi.

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Son 7 günde 1496 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkede aynı zaman diliminde can kaybı yüzde 4 arttı.

Almanya'da son bir haftalık vaka sayısı 352 bin 428 olarak kayıtlara geçerken bir önceki haftaya göre vakalar yüzde 53 yükseldi.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan 1703 kişi hayatını kaybederken, can kaybı yüzde 4 azaldı.

FOTOĞRAF 36 Avrupa'da Omicron varyantıyla birlikte artış gösteren vaka sayıları, tedbirleri beraberinde getirdi.<br><br> Bir yandan salgına karşı teyakkuzda olunurken, diğer yandan da aşı karşıtı eylemler devam ediyor.<br><br> Hafta sonu Belçika, Fransa, Avusturya ve Çekya'da binlerce kişi tedbirleri protesto etmek için sokağa çıktı.<br><br> BELÇİKA<br><br>Belçika'da toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Kuzey Tren İstasyonundan kentin merkezindeki 50. Yıl Parkına yürüdü.<br><br>Göstericiler, \"Zorunlu aşılama diktatörlüktür\", \"Aşılar işe yaramaz\", \"Devlet faşizmini durdurun\", \"Aşı sertifikası özel hayatın ihlalidir\", \"Çocuklarımız kobay değildir\", \"Zorunlu aşılamaya hayır\" yazılı pankartlar taşıdı. Belçika hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayı zorunlu hale getirmişti. Belçika'da restoran ve kafe gibi işletmelere girişlerde de Kovid-19 sertifikası gösterme zorunluluğu bulunuyor.<br><br> AVUSTURYA<br><br>Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 bini aşkın protestocunun katıldığı Kovid-19 tedbirleri karşıtı gösteride, aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı.<br><br>Başkentin tarihi meydanlarından Heldenplatz'da toplanan binlerce Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterici, \"Aşı zorunluluğuna ve kapanmaya hayır\", \"Önlemler kaldırılsın\", \"Erken seçim yazılı\" pankartlar taşıdı. Avusturya'da şubatta yürürlüğe girmesi beklenen aşı zorunluluğuna tepki gösteren protestocular, halihazırda uygulanan tedbirlerin de sonlandırılması talebinde bulundu.<br><br>Günlük vaka sayılarının 9 bine yaklaştığı Avusturya'da Omicron varyantındaki artış nedeniyle hükûmet yeni tedbirler almış, perşembe yapılan açıklamada, 11 Ocak'tan itibaren dışarıda da maske kullanma zorunluluğunun yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. ÇEKYA<br><br>Çekya'da 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik martta yürürlüğe girecek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı başta başkent Prag olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Çekya'da 10 Aralık'ta resmi gazetede yayımlanan kararname ile 1 Mart 2022'den itibaren ülkede 60 yaşın üzerindeki vatandaşların yanı sıra polis, doktor, asker ve sağlık çalışanlarını kapsayan bir aşı zorunluluğu getirilmişti.<br><br> FRANSA<br><br>Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine tepki gösteren aşı karşıtları sokağa indi.<br><br>Başkentteki göstericiler, Louvre Müzesi yakınında bulunan Anayasa Konseyi önünde bir araya gelerek, yeni yılın ilk protestosunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti. Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak’ta Ulusal Meclis’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis’in ardından Senato’ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.<br><br> Avrupa sokakta: Aşı karşıtı eylemler artmaya devam ediyor Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde vaka sayılarını artırmasıyla birlikte aşı karşıtlığı da devam ediyor. Son olarak Belçika, Fransa, Avusturya ve Çekya'da gösteriler düzenlendi.

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İspanya'da hastane doluluk oranı yüzde 13'e yükseldi

İspanya'da son bir haftadaki toplam vaka sayısı 806 bin 956 olarak kaydedilirken, bu sayı önceki haftaya göre yüzde 7 arttı.

Haftalık can kaybının ise yüzde 59 arttığı İspanya'da son bir haftada toplam 694 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki yataklardaki doluluk oranı ortalaması son 7 günde 10,91'den yüzde 13,71'e çıktı. Bu oran, yoğun bakım ünitelerinde ise yüzde 21,58'den yüzde 23,77'ye kadar yükseldi.

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Bulgaristan'da son 7 günde toplam 36 bin 530 Kovid-19 vakası tespit edildi, bu sayı, bir önceki haftaya göre yüzde 49 arttı.

Ülke genelinde 580’i yoğun bakım olmak üzere toplam 5 bin 240 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Yunanistan'da hastaneye yatırılan sayısı yüzde 25 arttı

Yunanistan’da Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 6 Ocak’ta 1 milyon 388 bin 309 olan Kovid-19 toplam vaka sayısı, 13 Ocak’ta 1 milyon 592 bin 460’a çıktı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede, 6-13 Ocak'ta Kovid-19 nedeniyle 522 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneye yatışlarda da artış sürdü. Bir önceki hafta günde ortalama 462 kişi hastaneye yatırılmışken, bu hafta bu sayı 578’e yükseldi ve yüzde 25 daha fazla oldu.

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Belçika'da ortalama vaka sayısı yüzde 96 arttı

Belçika'da son 1 haftada günlük ortalama vaka sayısı yüzde 96 artarak 21 bin 874’e yükseldi. Böylece 11,4 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka sayısı 2,3 milyonu geçti.

Ülkede hastaneye yatışlarda da artış sürüyor. Son bir haftada günde ortalama 180 kişi hastaneye yatırıldı. Bir önceki haftaya göre bu sayı yüzde 10 arttı. Ülke genelinde şu anda hastanede bulunanların sayısı 1995'e yükseldi. Yoğun bakımda tutulanların sayısı ise yüzde 11 azalarak 450’ye düştü.

Belçika’da vaka sayıları ve hastaneye yatışlar artsa da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı azalıyor. Koronavirüs nedeniyle günlük ölümler son 1 haftada yüzde 29 azalarak 17’ye indi.

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İtalya'da Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) yıl sonundaki raporuna göre, ülke genelinde Omicron varyantının varlığının tahmini yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. Hakim varyantın halen Delta olmasına karşın Omicron yayıldı. Son bir haftada toplam 1 milyon 200 bin 835 vakanın görüldüğü İtalya'da Kovid-19 vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 33 arttı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının son 7 günde 1596 olduğu ülkede, ölüm oranları da bir önceki haftaya göre yüzde 37 yükseliş gösterdi.

Hollanda'da hastaneye yatış oranları düştü

Hollanda'da son bir haftada 208 bin 794 yeni Kovid-19 vakası görülürken, bir önceki haftaya göre vaka artışları yüzde 71 daha fazla tespit edildi.

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Artan vaka sayılarına karşın ülkede hastaneye yatışlarda düşüş görüldü. Son bir haftada günde ortalama 125 kişi hastaneye yatırıldı. Bir önceki haftaya göre, bu sayı yüzde 16,5'e azaldı.

Hollanda'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı da azaldı. Virüs nedeniyle günlük ölümler, son 1 haftada yüzde 50 azalarak günlük ortalama 25'ten 12’ye indi.

Avusturya'da Omicron, Delta'nın yerini aldı

Avusturya’da Omicron varyantının etkili olmasıyla ülkede son bir haftada vaka sayıları iki katına yükseldi.

Ülkede bir hafta önce 7-8 bin aralığında seyir eden günlük vaka sayıları, 17 bin 6’ya yükseldi.

Her 10 vakadan 9’unun Omicron varyantı olduğunu belirten uzmanlar, kısa süre içinde günlük vaka sayılarının 30 binin üzerine çıkacağı tahmininde bulunuyor.

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Delta türüne kıyasla Omicron daha az hastaneye yatışlara yol açarken hem normal servisler de hem de yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görülmedi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde 241, normal serviste ise 652 hasta bulunuyor. Son bir haftada bu sayılarda ciddi bir değişiklik yaşanmadı.