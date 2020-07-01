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Avrupa'da koronavirüs verileri: İtalya'da son 24 saatte 21, İspanya'da son bir haftada 19 kişi öldü

Koronavirüs salgının en çok etkilediği Avrupa'da bilançolar açıklanıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan İtalya'da ise koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 355 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 363 olarak güncelledi.

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Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 19 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

  • Ayrıca son 24 saatte 149 artan vaka sayısının, toplamda 249 bin 659'a yükseldiği bildirildi. Mevcut durumda 30 kadar yerde Kovid-19 vakalarında kısmi ikinci dalga görülürken, hepsinin kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesi de iki haftadan fazla süredir yeni vakanın görülmediği tek bölge olarak öne çıktı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgında ölenlerin toplam sayısının 1579'a çıktığını açıkladı.

  • Son 24 saatte 313 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 454 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 798 olarak verildi.

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükseldi

  • İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

Ülkede 4 ayı aşkındır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 308 düşüşle 15 bin 255'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 240 bin 760’a ulaştı. Son 24 saatte 187 yeni vaka kaydedildi.

  • İyileşenlerin sayısı bugün 469’luk artışla 190 bin 717'ye çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 34 bin 788'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 445 bin 476 test yapıldı.

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