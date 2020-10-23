Ayasofya'da drone'lu denetim: Tedbirlere uyamayanlar tek tek tespit edildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde dron destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerinin ortak yaptığı denetimde maske ve mesafe kuralı hakkında uyarılar yapıldı.

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İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri havadan, polis ekipleri de yerden vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kurallara uymayanlar uyarıldı

Drone ile maske ve mesafe kurallarını içeren Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı. Maske takmayan, maskeyi yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.