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Koronavirüs Ayasofyada dronelu denetim Tedbirlere uyamayanlar tek tek tespit edildi
TÜRKİYE

Ayasofya'da drone'lu denetim: Tedbirlere uyamayanlar tek tek tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile turizm polisi Ayasofya Camii önünde cuma namazı öncesi drone destekli koronavirüs denetimi yaptı. Maske takmayan, maskeyi yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Ayasofya Camii önünde cuma namazı öncesi drone destekli koronavirüs denetimi yapıldı.
Ayasofya Camii önünde cuma namazı öncesi drone destekli koronavirüs denetimi yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde dron destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerinin ortak yaptığı denetimde maske ve mesafe kuralı hakkında uyarılar yapıldı.

Pilot il Kırıkkale'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem: Pilot il seçilen Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı
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Pilot il Kırıkkale'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem: Pilot il seçilen Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı
  • İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri havadan, polis ekipleri de yerden vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kurallara uymayanlar uyarıldı

Drone ile maske ve mesafe kurallarını içeren Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı. Maske takmayan, maskeyi yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.

İstiklal Caddesi'nde drone'la denetim
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri Taksim Meydanı'nda dronla maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İstiklal Caddesi üzerinde yere alçak mesafede uçurulan drondan, Koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.
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. Tüm kurallara hassasiyetle uyalım, maskelerimizi takalım, bu dönemi hep beraber aşacağız şeklinde anonslar yapıldı.
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Denetimler sırasında maske takmayan vatandaşlar havadan tespit edildi.
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Kara ekipleri ise maske takmayan vatandaşları anons yaparak ve sözlü olarak uyardı.
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Vatandaşların büyük ölçüde maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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İstiklal Caddesi'nde drone'la denetim
İstanbul Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dronlu polis denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla tüm yurtta başlattığı koronavirüs denetimlerinde dronlar da kullanıldı.


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