Aydın’da 10 mahalle karantinaya alındı

Karacasu ilçesinde 10 Nisan Cuma günü PCR numunelerinin sonucunda ilçenin kuzeyinde bulunan mahallerde toplam 36 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan vatandaşlara temaslı olanlar üzerinde filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda 112 kişinin pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İlçe Kaymakamı Ahmet Soley’in çağrısı ile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Salgın Yönetimi Merkezi bugün olağanüstü toplanarak karantina kararı aldı.

Karantinaya alınan mahalleler açıklandı

Alınan karara göre salgının yayılım merkezi olan en çok vaka ve temaslının tespit edildiği Yaykın Mahallesi'nde 12 Nisan saat 00.01’den itibaren 10 gün, salgının etkili olduğu Tekeliler, Aşağıgörle, Yukarıgörle, Karabağlar, Bingeç, Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Tepecik mahallelerinde ise 2 gün süreyle karantina uygulanmasına; karantina süresince de mahallelere giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi.



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