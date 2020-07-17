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Koronavirüs Aydında maske takmadığı için ceza yiyen gence şok Bir gün sonra testi pozitif çıktı
TÜRKİYE

Aydın'da maske takmadığı için ceza yiyen gence şok: Bir gün sonra testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınına karşı maske takmanın önemini her fırsatta dile getiren uzmanlar, yaptıkları uyarılarda bir kez daha haklı çıktı. Aydın'da, maske takmadığı için koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gencin testi bir gün sonra pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Uzmanlar, salgına karşı maske takmanın önemini her fırsatta dile getiriyor.
Uzmanlar, salgına karşı maske takmanın önemini her fırsatta dile getiriyor.

Aydın yerel haberlerine göre; Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı. Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.

Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
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Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.
O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

Ateşlenip hastaneye koştu

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
OYNAT 00:00
Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeye uydular
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.
Öte yandan O.A. ile temasta bulunan polislerin koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.


Uzmanlar 'siyah maske'ye karşı uyarıyor: Hiçbir koruyuculuğu yok, egzama ve sivilce yapabilir
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Uzmanlar 'siyah maske'ye karşı uyarıyor: Hiçbir koruyuculuğu yok, egzama ve sivilce yapabilir
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