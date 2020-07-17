Aydın'da maske takmadığı için ceza yiyen gence şok: Bir gün sonra testi pozitif çıktı Koronavirüs salgınına karşı maske takmanın önemini her fırsatta dile getiren uzmanlar, yaptıkları uyarılarda bir kez daha haklı çıktı. Aydın'da, maske takmadığı için koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gencin testi bir gün sonra pozitif çıktı.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2020, 13:53 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020, 14:03 AA