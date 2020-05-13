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Koronavirüs Aydında pes dedirten görüntü Çocuğunu dışarı çıkaran alış veriş kuyruğuna girdi
TÜRKİYE

Aydın'da pes dedirten görüntü: Çocuğunu dışarı çıkaran alış veriş kuyruğuna girdi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir giyim mağazasının önünde oluşan kuyruk pes dedirtti. Çocukların parklarda oynaması için verilen izin saatinde bayram alışverişi yapmayı tercih eden anne ve babalar, bir giyim mağazası önünde oluşturdukları uzun kuyrukta hem kendilerini hem de çocuklarını tehlikeye attı.

Haber Merkezi İHA
Sosyal mesafesiz kuyruk dikkat çekti.
Sosyal mesafesiz kuyruk dikkat çekti.

Koronavirüsü salgını dolayısıyla Aydın’da uzun süreden beri dışarı çıkma imkanı bulamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün kendilerine verilen 4 saatlik izin ile dışarıya çıktı. Aileleri ile birlikte dışarıya çıkma imkanı bulan çocuklar parklarda oynayıp, bisiklet binip güzel vakit geçirdi.

Sosyal mesafesiz kuyruk dikkat çekti.

Sosyal mesafesiz kuyruk dikkat çekti

Çocukları ile birlikte dışarıya çıkan kimi aileler ise yaklaşan bayram öncesi alışveriş telaşındaydı. Vatandaşlar alış veriş için gittikleri Efeler Yağcılariçi çarşısı içerisinde bulunan bir giyim mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar mağazaya ateşleri ölçüldükten sonra ve içerideki kişi sayısı gözetilerek alındı.

Mağaza içinde tedbirlere uyulurken, mağaza dışında ise durum farklı oldu. Kuyrukta bekleyen ailelerin ve çocukların maske taktığı görülürken, mağaza önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyruk ise dikkat çekti. İç içe kuyrukta bekleyen aileler ve küçük çocuklar koronavirüse davetiye çıkardı.

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