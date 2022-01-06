Koronavirüs Bahçeli Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum
TÜRKİYE

Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum

MHP lideri Devlet Bahçeli Turkovac aşısını olduğunu açıkladı. Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum
MHP lideri Devlet Bahçeli Turkovac aşısını olduğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, aşı yaptırdığı görüntülerin yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

Turkovac ekibi Omicron’a odaklandı
KORONAVİRÜS
Turkovac ekibi Omicron’a odaklandı

TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
KORONAVİRÜS
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili
KORONAVİRÜS
TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

Yerli Turkovac İstanbul'da yapılmaya başlandı
GÜNDEM
Yerli Turkovac İstanbul'da yapılmaya başlandı
Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

​Genç ve kadın istihdamına 100 bin lira destek.
Testleri geçti

Testleri geçti

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.
TMO’dan ekmek zammına karşı hamle: Eski fiyattan satılacak

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

İşte Türkiye'de 2021'de çok satılan otomobil markaları.

​Bahçeli'den aşı açıklaması: Halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.