Koronavirüs Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların bakanlığa bağlı 57 ildeki 84 yurtta misafir edildiğini belirtti.

Şu anda yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise bu süreci tamamladığını vurgulayan Kasapoğlu, yurt dışından gelen toplam 33 bin 339 kişiye ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin devlet-millet işbirliğiyle bu virüsten kurtulmaya çalıştığını anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

  • "Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz."

Karantinadaki misafirlere spor malzemesi ve kitap hediye edildiğini dile getiren Kasapoğlu, tüm odaların dezenfekte edildiğini, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldığını ifade etti.

Görevlilerin maske, gözlük, tulum giyerek odalara girdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte, misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir. Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında kalan misafirleri için memnuniyet anketi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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