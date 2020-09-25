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Koronavirüs Bakan Koca 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü
TÜRKİYE

Bakan Koca 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Bakan Koca 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıda salgının şu anki seyri, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmaları, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirler değerlendirildi.

Haber Merkezi İHA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

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Toplantıda ek tedbirler değerlendirildi


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum’da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

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