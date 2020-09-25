Bakan Koca 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

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Toplantıda ek tedbirler değerlendirildi



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum’da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

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