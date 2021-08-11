Koronavirüs Bakan Koca 18 yaş üstü aşılananların sayısını açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca 18 yaş üstü aşılananların sayısını açıkladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları tam gaz sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca 18 yaş üstü aşılananların sayısını açıkladı
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Yaklaşık iki yıldır dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yurt genelinde aşılananları sayısının 80 milyonu aştığını duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, 18 yaş üstü nüfusla ilgili rakamı da açıklayarak, "18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı" ifadelerini kulandı.

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