Bakan Koca 18 yaş üstü aşılananların sayısını açıkladı

Yaklaşık iki yıldır dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yurt genelinde aşılananları sayısının 80 milyonu aştığını duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, 18 yaş üstü nüfusla ilgili rakamı da açıklayarak, "18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı" ifadelerini kulandı.
18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’nin üzerine çıktı.
18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’nin üzerine çıktı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2021