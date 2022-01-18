Bakan Koca açıkladı: İşte aşı olmayanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."

Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022

FOTOĞRAF 64 İngiltere'de yapılan kapsamlı Omircon araştırmasında sona gelindi. Bilim insanları virüsle ilgili bilgileri izlemek için 4.7 milyonu aşan genel kullanıcılar üzerinden alınan verileri inceledi. Çalışma, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı korona ve Omicron araştırması olma özelliğini taşıyor. Araştırma, Omicron'un ilk 20 belirtisini net bir biçimde ortaya koydu. Burun akıntısı Baş ağrısı<br><br> Yorgunluk<br><br> Hapşırma<br><br> Boğaz ağrısı hırıltısı<br><br> Kalıcı öksürük<br><br> Boğuk ses<br><br> Beynin puslu olması<br><br> Titreme ve üperme<br><br> Ateş<br><br> Baş dönmesi<br><br> Bilinç kararması<br><br> Koku değişimi<br><br> Göz ağrısı<br><br> Olağandışı kas ağrıları<br><br> İştahsızlık<br><br> Göğüs ağrısı<br><br> Şişmiş bezler<br><br> Keyifsizlik<br><br> Bilim insanları, söz konusu belirtilerin klasik koronadan çok daha farklı olduğunun altını çizdi.<br><br> Omicron'a yakalanan kişilerde 2-5 gün arasında bu semptomlar görülebiliyor.<br><br> Ayrıca Omicron'un kuluçka süresinin çok daha uzun olduğu da biliniyor.<br><br> Korona nedeniyle hastaneye yatışlar devam ediyor; ancak Omicron geçirenlerin çoğu hastalığı ayakta atlatıyor.<br><br> Dünyanın en kapsamlı araştırması tamam: Omicron'un 20 ana belirtisi tespit edildi İngiltere'de bir süredir devam eden dünyanın en kapsamlı Omicron araştırması tamamlandı. Araştırma sonucuna göre Omicron'un 20 ana semptomu belirlendi. Semptomların 2 ila 5 gün arasında devam ettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...



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