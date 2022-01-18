Bakan Koca açıkladı: İşte aşı olmayanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde aşı olmayanların sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."
Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz.