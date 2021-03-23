Koronavirüs Bakan Koca açıkladı İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
TÜRKİYE

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan; en çok azalan illerin Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz; Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.


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