Bakan Koca altı ilin koronavirüs tablosunu açıkladı: Karantinaya uymayanları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede son durumu ve alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:





Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.

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Altı ildeki son durum

Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor

İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım dolum oranımız yüzde 25, solunum cihazı dolunum oranı ise yüzde 49. Aydın'da yatak doluluk oranı yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 38.

OYNAT 01:00 Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı. M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, 'Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki', 'Ateşim çıkmadı ki', 'Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim' sözlerini sarf etti. M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. BiP'te paylaş

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Türkiye geneli yatak doluluk oranları





Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

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Karantinaya uymayanlara uyarı

Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz.

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