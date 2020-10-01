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Koronavirüs Bakan Koca Bazı kişilerin eleştirileri leke aramaktan farksız
TÜRKİYE

Bakan Koca: Bazı kişilerin eleştirileri leke aramaktan farksız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronaviürle mücadele kapsamında Türk sağlık sistemine karşı yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, "Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır."

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