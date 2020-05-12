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Koronavirüs Bakan Koca bir kez daha uyardı Koronavirüsle mücadelede en güçlü silah sosyal mesafe
TÜRKİYE

Bakan Koca bir kez daha uyardı: Koronavirüsle mücadelede en güçlü silah sosyal mesafe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse rağmen dolup taşan Bursa'daki bir pazar yerinin fotoğrafını paylaşarak sosyal mesafe konusunda uyardı. Koca, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Koca, sosyal mesafe konusunda uyardı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal mesafe konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan korona virüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Koca paylaştığı fotoğrafta, "Yakın mesafede maske yetmez. 11 Mayıs Bursa'da bir pazar yeri. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." ifadelerine yer verdi.

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