Koronavirüs Bakan Koca Bu aşılama hızı işi erkenden bitirecek
TÜRKİYE

Bakan Koca: Bu aşılama hızı işi erkenden bitirecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde toplam 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını belirterek, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. Yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Bu aşılama hızı işi erkenden bitirecek
Foto:Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde toplan 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını belirterek, "24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun" dedi.
Bakan Koca, koronavirüs mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık

Koca, günlük uygulanan aşılama çalışmasıyla ilgili bilgi vererek, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler" dedi.

Bu hız işi erkenden bitirecek

Sağlık Bakanı Koca, 1 buçuk milyonuncu dozun Tekirdağ Şehir Hastanesinde uygulandığını ifadere ederek "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" açıklamasını kaydetti.

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