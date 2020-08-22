Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Koca, bu sefer annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı
TÜRKİYE

Bakan Koca, bu sefer annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı

Sağlık Bakanı Koca, gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden annenin oğluyla fotoğrafını twitter hesabından paylaştı. Tedbirlere uyulması noktasında uyardı.

Haber Merkezi DHA
Sağlıık Bakanı Koca düğüne gidip koronavirüse yakalanarak vefat eden anne ve oğlunu twitter hesabından paylaşarak uyarıda bulundu.
Sağlıık Bakanı Koca düğüne gidip koronavirüse yakalanarak vefat eden anne ve oğlunu twitter hesabından paylaşarak uyarıda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen'in (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını ve insanların halen düğünlere, cenazelere, taziyelere gittiği yönündeki açıklamasını paylaşarak uyarıda bulundu.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Mihri Ateş'in oğlu İsmail Çimen'in, insanların halen düğün ve cenazelere gittiği yönündeki uyarısını paylaştı.

''Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor''

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, onu Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren İsmail Çimen, ziyaretine gittiği mezarının başında konuştu. Çaresizliğini dile getiren İsmail Çimen, insanlara düğün ve cenazelere gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından İsmail Çimen'in annesinin başında dua ederken çektiği fotoğrafı ve sözlerini paylaşarak, uyarılarda bulundu.
  • DHA
    Bakan Koca paylaşımında İsmail Çimen'in şu sözlerine yer verdi:
  • "Annemin bu virüsü gittiği düğünden kaptığını düşünüyorum. Çünkü o düğüne gittiği yerde birçok evi karantina altına almışlar. Başa gelmeyince kimse bu hastalığı dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor. Ama bu yürek yandı mı, bu başka hiçbir şeye değişilmez.”

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem

Bilim Kurulu Üyesi Tufan uyardı: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Tufan uyardı: Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Koronavirüse yakalandı 'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalandı 'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü

Salgın umurlarında değil: İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor
KORONAVİRÜS
Salgın umurlarında değil: İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor

Abone Ol Google News
Fitch bildiğiniz gibi

Fitch bildiğiniz gibi

​Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası kredi notunu düşürdü.
Erdoğana tebrik yağıyor

Erdoğan'a tebrik yağıyor

​Karadeniz'de doğal gaz rezervi komşuları da heyecanlandırdı.
Korona ihbar hattı devrede

Korona ihbar hattı devrede

​Vatandaşlar maskesiz, mesafesiz dolaşanları tek tek fotoğraflıyor.
Trabzonspor'a <br>'savaşçı' orta saha

Trabzonspor'a
'savaşçı' orta saha

Sosa'nın ayrılışı sonrasında Brezilyalı futbolcu transfer edildi.
Haliç yavaşça ölüyor

Haliç yavaşça ölüyor

Deniz suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti.
Doğal gazda<br>indirim sinyali

Doğal gazda
indirim sinyali

Enerji ​Bakanı Dönmez, detayları tek tek açıkladı.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

​ÖSYM Başkanı Aygün'den milyonlarca adayı ilgilendiren duyuru.
Bir terör eylemidir

Bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Gül'den 'kadın cinayetleri'ne dair önemli açıklamalar.
Türkiye'nin gururu<br>kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu
kritik bir eşiği daha tamamladı

​AKINCI TİHA, bir testinde daha başarılı oldu .
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Vicdansız baba

Vicdansız baba

​Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü.
'Fay Yasası'<br>zaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası'
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.