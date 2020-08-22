Bakan Koca, bu sefer annesini kaybeden kişinin fotoğrafı ve sözleriyle uyardı

Sağlıık Bakanı Koca düğüne gidip koronavirüse yakalanarak vefat eden anne ve oğlunu twitter hesabından paylaşarak uyarıda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen'in (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını ve insanların halen düğünlere, cenazelere, taziyelere gittiği yönündeki açıklamasını paylaşarak uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Mihri Ateş'in oğlu İsmail Çimen'in, insanların halen düğün ve cenazelere gittiği yönündeki uyarısını paylaştı.

''Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor''

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, onu Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren İsmail Çimen, ziyaretine gittiği mezarının başında konuştu. Çaresizliğini dile getiren İsmail Çimen, insanlara düğün ve cenazelere gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından İsmail Çimen'in annesinin başında dua ederken çektiği fotoğrafı ve sözlerini paylaşarak, uyarılarda bulundu.

DHA

"Annemin bu virüsü gittiği düğünden kaptığını düşünüyorum. Çünkü o düğüne gittiği yerde birçok evi karantina altına almışlar. Başa gelmeyince kimse bu hastalığı dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor. Ama bu yürek yandı mı, bu başka hiçbir şeye değişilmez.”

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