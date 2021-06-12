Koronavirüs Bakan Koca Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var
TÜRKİYE

Bakan Koca: Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına ilişkin, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.

Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini açıkladı
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı dünyadaki tüm bakanlıklara önder oldu: 'Sanki bugünleri görüp de dijital alt yapı hazırlamışız'
HAYAT
Sağlık Bakanlığı dünyadaki tüm bakanlıklara önder oldu: 'Sanki bugünleri görüp de dijital alt yapı hazırlamışız'

Bakan Koca'dan bir meslek grubuna daha müjde: Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar da aşılanacak
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan bir meslek grubuna daha müjde: Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar da aşılanacak

Bakan Koca'dan randevu olup aşı olmaya gitmeyenlere uyarı: Aşının temini kolay değil randevunuzu aksatmayın
HAYAT
Bakan Koca'dan randevu olup aşı olmaya gitmeyenlere uyarı: Aşının temini kolay değil randevunuzu aksatmayın

Bakan Koca duyurdu: Aşı programına yeni meslek grupları dahil edildi
KORONAVİRÜS
Bakan Koca duyurdu: Aşı programına yeni meslek grupları dahil edildi

Sağlık Bakanlığı: Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı: Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.