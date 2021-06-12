Bakan Koca: Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var

Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor. Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var' dedi.Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021 HAYAT Sağlık Bakanı Koca kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini açıkladı HAYAT Sağlık Bakanlığı dünyadaki tüm bakanlıklara önder oldu: 'Sanki bugünleri görüp de dijital alt yapı hazırlamışız' KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan bir meslek grubuna daha müjde: Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar da aşılanacak HAYAT Bakan Koca'dan randevu olup aşı olmaya gitmeyenlere uyarı: Aşının temini kolay değil randevunuzu aksatmayın KORONAVİRÜS Bakan Koca duyurdu: Aşı programına yeni meslek grupları dahil edildi KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı: Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı