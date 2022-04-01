Bakan Koca 'Çok mutluyuz' sözleriyle açıkladı: Oran üçte bire düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün kamu hastanelerinin başhekimlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, 'Çok mutluyum' diyerek güzel haberi duyurdu.

"OMICRON ÖNCESİNİN ÜÇTE BİRİ"

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.