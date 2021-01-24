Koronavirüs Bakan Koca duyurdu 65 milyon doz aşı yarın Türkiyede
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: 6.5 milyon doz aşı yarın Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."

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