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Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Beş ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Beş ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Böylelikle Türkiye genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 42'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz olarak sokağa çıkmanın yasaklandığı açıkladı.


42 ilde maske, yaptırımı olan bir zorunluluk

Fotoğraf: Arşiv

Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

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