Koronavirüs Bakan Koca duyurdu BIONTECH aşısı için anlaşma imzalandı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: BIONTECH aşısı için anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biontech koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı

Haber Merkezi AA
Dr. Uğur Şahin
Dr. Uğur Şahin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAM ALINACAK.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.

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