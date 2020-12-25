Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu     

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün açıkladığını anımsattı.

Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

30 milyon doza kadar aşı alınabilecek

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."

KORONAVİRÜS Yurt dışından gelen yolculara PCR test zorunluluğu

Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacak

Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.

REKLAM

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Çin ve Almanya'dan gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.