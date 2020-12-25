Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTec ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu     

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını, bu kapsamda bu yıl için ayrılan 550 bin doz aşının yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dr. Uğur Şahin
Dr. Uğur Şahin

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün açıkladığını anımsattı.

Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

30 milyon doza kadar aşı alınabilecek

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."

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Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacak


Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.

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Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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