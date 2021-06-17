Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Bugünün 1 milyonuncu dozu Balıkesirde uygulandı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Bugünün 1 milyonuncu dozu Balıkesir'de uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün vatandaşlara uygulanan aşının 1 milyon dozu aştığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "1 milyonuncu aşı, 15.20'de Balıkesir'de yapıldı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: Bugünün 1 milyonuncu dozu Balıkesirde uygulandı
Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan sağlık ekibi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı miktarı, bugün de 1 milyon dozu aştı.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20’de, Balıkesir Altı Eylül 14 No’lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun." açıklamasında bulundu.

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