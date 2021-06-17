Bakan Koca duyurdu: Bugünün 1 milyonuncu dozu Balıkesir'de uygulandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı miktarı, bugün de 1 milyon dozu aştı.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20’de, Balıkesir Altı Eylül 14 No’lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun." açıklamasında bulundu.

BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20’de, Balıkesir Altı Eylül 14 No’lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun. pic.twitter.com/4umtRecNhU REKLAM June 17, 2021

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı