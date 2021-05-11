Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanma uygulaması meyvelerini vermeye başladı.
Türkiye genelindeki vakaların yarısının görüldüğü İstanbul'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, vaka sayılarının yüzde 65, hastane yatışlarının yüzde 50, yoğun bakıma yatışların ise üçte bir oranında düştüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre haftalık vaka satısı haritasında, kentte her 100 bin kişide 359 kişi koronavirüse yakalanıyor.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde. pic.twitter.com/9gA35otZKN
İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde. pic.twitter.com/9gA35otZKN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021