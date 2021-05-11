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Koronavirüs Bakan Koca duyurdu İstanbulda vaka sayısı yüzde 65 azaldı
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayısı yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: İstanbulda vaka sayısı yüzde 65 azaldı
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak tam kapanma uygulaması meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye genelindeki vakaların yarısının görüldüğü İstanbul'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, vaka sayılarının yüzde 65, hastane yatışlarının yüzde 50, yoğun bakıma yatışların ise üçte bir oranında düştüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre haftalık vaka satısı haritasında, kentte her 100 bin kişide 359 kişi koronavirüse yakalanıyor.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.

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