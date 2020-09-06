Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının ek ödeme süresi üç ay daha uzatıldı
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber geldi. Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" dedi.
Bakan Koca Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.