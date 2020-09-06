Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının ek ödeme süresi üç ay daha uzatıldı

Bakan Koca Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2020

KORONAVİRÜS Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

OYNAT 00:00 Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz... Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.

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